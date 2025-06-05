Верняєв: «Нехай Федерація зробить перевірку, хто в команді чекає на росію, бо вони в нас є»

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відповів віцепрезидентці Української федерації гімнастики Стеллі Захаровій, яка заявила, що на титулованного спортсмена впливає російська агентура.

Цитує Верняєва портал Чемпіон.

«Замість того, щоб казати що ми продаємося за рублі, краще нехай Федерація зробить перевірку, хто в команді обіймається і чекає на Росію, бо вони в нас є. А казати, що хтось тут продається, коли ми приїжджаємо на змагання, а тренер біжить обійматися з російським суддею – це дуже дивно.

Я п’ю каву і спілкуюсь з іноземцями, мене питають як я ставлюсь до росіян, а потім тренер з окупованого міста, з Донецька, обіймається із суддею з Росії. Оце питання.

У нас є й ухилянти в збірній, але ті, хто виграють медалі, вони не потрібні. Я офіцер, і ніхто не знає з тренерів і спортсменів, кого можуть відправити. Я про своє звання нікому не кажу з поваги до військових, бо вони воюють. Був би я військовим, тоді б можна було».