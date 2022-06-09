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Чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в чемпіонаті Німеччини

Запорізький клуб буде базуватися в Дюссельдорфі
Гандбол
13:24
Чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в чемпіонаті Німеччини

11-разовий чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в другому дивізіоні чемпіонату Німеччини. Про це повідомляє Bild.

Зважаючи на те, що після початку вторгнення росії проведення чемпіонату України неможливе, керівництво «Мотору» почало пошуки інших варіантів. Зокрема, розглядалися можливості грати в Польщі, Словенії, Словаччині та Угорщині. Однак коли з’явився варіант з Німеччиною, то питань не виникало.

Стабільний учасник Ліги чемпіонів не міг отримати місце в Бундеслізі, оскільки там і так надто завантажений календар. В свою чергу, в другому дивізіоні на сезон 2022/23 було заявлено 19 команд. Відповідно, «Мотор» його доукомплектує.

Домашні матчі запоріжський колектив буде проводити в Дюссельдорфі. Єдине, наразі не зрозуміло в якому статусі він буде допущений до змагань: чи будуть результати матчів з ним враховуватися в турнірну таблицю.

Також наразі невідомо чи буде «Мотор» виступати в наступному сезоні Ліги чемпіонів, але він претендує на одне з шести місць wild-card.

Але варто уточнити, що спонсор клубу залишається незмінним – завод «Мотор-Січ». Щоправда, в Німеччині відразу ж повідомили, що якщо він постраждає через війну, то міжнародні гандбольні організації та Бундесліга допоможуть клубу.

Новий сезон другого дивізіону чемпіонату Німеччини стартує в серпні.

Також варто нагадати, що волейбольні «Барком-Кажани» ще до війни хотіли заявитися в чемпіонат Польщі, тоді як хокейний «Сокіл» ще розглядав варіант зі Словаччиною.

Нагадаємо, в середині червня чоловіча збірна України проведе збір в Литві.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Гандбол

Чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в чемпіонаті Німеччини
Чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в чемпіонаті Німеччини
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