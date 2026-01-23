Чемпіонат Польщі. Галичанка – Люблін. Відеотрансляція на XSPORT
Українки зустрінуться з другою командою польської Суперліги
34 хвилини тому
Фото: Галичанка
24 січня Галичанка у рамках 16 туру чемпіонату Польщі з гандболу зустрінеться з Любліном.
Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі XSPORT та Youtube каналі XSPORT. Початок – о 17:00 за київським часом:
Відзначимо, що львів’янки йдуть у турнірній таблиці Суперліги сьомими з 6 перемогами та 9 поразками, у той час як Люблін посідає другу позицію – 13 перемог та 2 поразки.
