Львівська Галичанка здобула перемогу в польській Суперлізі
Найкращою бомбардиркою стала Світлана Гавриш із вісьмома м’ячами
близько 1 години тому
Фото: ФГУ
Львівська Галичанка здобула перемогу над Рухом у польській Суперлізі.
У складі української команди найрезультативнішою стала Світлана Гавриш, яка закинула вісім м’ячів.
Чемпіонат Польщі. 13-й тур
Рух Каліш — Галичанка 29:33 (10:19)
Ця перемога стала для Галичанки шостою в сезоні. Після 13 матчів львівська команда має 18 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
