Чемпіонат Польщі. Заглембє – Галичанка. Відеотрансляція на XSPORT
Українки зіграють з лідером польської Суперліги
близько 1 години тому
Фото: Галичанка
Галичанка у рамках 14 туру чемпіонату Польщі з гандболу зустрінеться з лідером Суперліги Заглембє.
Трансляція матчу Заглембє – Галичанка відбудеться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 19:00 за київським часом:
Відзначимо, що Заглембє виграло усі 13 попередніх матчів, у той час як Галичанка йде шостою з 6 звитягами.
Нагадаємо, що напередодні Галичанка обіграла Рух.
