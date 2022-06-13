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Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу

Марина Дуплій та Олена Победріна потрапили в список 12 суддівських пар EHF<br>
Гандбол
16:53
Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
Марина Дуплій та Олена Победріна / Фото - ФГУ
Українські рефері Марина Дуплій та Олена Победріна працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату Європи-2022 з гандболу.

Українки потрапили в список 12 суддівських пар EHF, які будуть обслуговувати матчі Євро-2022. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Відзначимо, що жіночий турнір пройде з 4 по 20 листопада в Словенії, Північній Македонії і Чорногорії. Українська збірна на Євро-2022 участь не прийме.

Арбітри офіційно приступлять до підготовки на чемпіонат Європи під час семінару у Відні (Австрія), який пройде 26-28 серпня.

Напередодні стало відомо, що 11-кратний чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні виступатиме у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.
Володимир Кириченко
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Новини: Гандбол

Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
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