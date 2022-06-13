Чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в чемпіонаті Німеччини
Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
Марина Дуплій та Олена Победріна потрапили в список 12 суддівських пар EHF<br>
16:53
Марина Дуплій та Олена Победріна / Фото - ФГУУкраїнські рефері Марина Дуплій та Олена Победріна працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату Європи-2022 з гандболу.
Українки потрапили в список 12 суддівських пар EHF, які будуть обслуговувати матчі Євро-2022. Про це повідомляє прес-служба ФДМ.
Відзначимо, що жіночий турнір пройде з 4 по 20 листопада в Словенії, Північній Македонії і Чорногорії. Українська збірна на Євро-2022 участь не прийме.
Арбітри офіційно приступлять до підготовки на чемпіонат Європи під час семінару у Відні (Австрія), який пройде 26-28 серпня.
Напередодні стало відомо, що 11-кратний чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні виступатиме у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.
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