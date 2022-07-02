«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку
EHF знову послала федерацію рашистів слідом за їнім кораблем. Їм доведеться грати в чемпіонаті оркостана
Європейська федерація гандболу без зайвих розмов відхилила позов росіян
09:24
EHF / Фото - FacebookСуд Європейської гандбольної федерації (EHF) зробив заяву щодо позову федерації гандболу росії і її клубу московського ЦСКА на рішення Виконкому організації від 28 лютого 2022 року.
Рішення було таким, що всі російські і білоруські клуби відсторонені від участі в турнірах під егідою EHF.
Гандбольний суд EHF вирішив відхилити протести, подані федерацією гандболу росії і клубом ЦСКА. Про це повідомляє прес-служба EHF.
Отже, рішення виконавчого комітету EHF залишається в силі. Федерація і клуб відсторонені від усіх змагань EHF до подальшого повідомлення.
Комісія визнала, що призупинення членства федерації може завдати значної шкоди, проте, зважаючи на спільні інтереси і особисту недоторканысть (personal integrity) всіх сторін, залучених в діяльності EHF, гандбольний суд організації погодився, що призупинення членства федерації буде справедливим з точки зору іміджу світового гандболу.
Таким чином, EHF вважає, що на сьогоднішній день немає ніяких підстав, що дозволяють гандбольному суду скасувати оскаржуване рішення.
Відзначимо, що апеляцію рашисти можуть подати протягом семи днів.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейська федерація гандболу відсторонила російські і білоруські команди, а країнам було заборонено проводити змагання.
А тим часом стало відомо, що запорізький «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в Європейській лізі.
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