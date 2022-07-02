Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:30
Телемагазин
13:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 4. Тетеров (Німеччина)

EHF знову послала федерацію рашистів слідом за їнім кораблем. Їм доведеться грати в чемпіонаті оркостана

Європейська федерація гандболу без зайвих розмов відхилила позов росіян
Гандбол
09:24
EHF знову послала федерацію рашистів слідом за їнім кораблем. Їм доведеться грати в чемпіонаті оркостана
EHF / Фото - Facebook
Суд Європейської гандбольної федерації (EHF) зробив заяву щодо позову федерації гандболу росії і її клубу московського ЦСКА на рішення Виконкому організації від 28 лютого 2022 року.

Рішення було таким, що всі російські і білоруські клуби відсторонені від участі в турнірах під егідою EHF.

Гандбольний суд EHF вирішив відхилити протести, подані федерацією гандболу росії і клубом ЦСКА. Про це повідомляє прес-служба EHF.

Отже, рішення виконавчого комітету EHF залишається в силі. Федерація і клуб відсторонені від усіх змагань EHF до подальшого повідомлення.

Комісія визнала, що призупинення членства федерації може завдати значної шкоди, проте, зважаючи на спільні інтереси і особисту недоторканысть (personal integrity) всіх сторін, залучених в діяльності EHF, гандбольний суд організації погодився, що призупинення членства федерації буде справедливим з точки зору іміджу світового гандболу.

Таким чином, EHF вважає, що на сьогоднішній день немає ніяких підстав, що дозволяють гандбольному суду скасувати оскаржуване рішення.

Відзначимо, що апеляцію рашисти можуть подати протягом семи днів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейська федерація гандболу відсторонила російські і білоруські команди, а країнам було заборонено проводити змагання.

А тим часом стало відомо, що запорізький «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в Європейській лізі.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

EHF

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Гандбол
24 червня 13:11

Новини: Гандбол

EHF знову послала федерацію рашистів слідом за їнім кораблем. Їм доведеться грати в чемпіонаті оркостана
EHF знову послала федерацію рашистів слідом за їнім кораблем. Їм доведеться грати в чемпіонаті оркостана
09:24
Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу
Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу
29 червня 14:44
«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку
«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку
Ліга чемпіонів EHF
27 червня 18:38
Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022
Ексклюзив
Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022
26 червня 23:09
Все вирішило Євро
Ексклюзив
Все вирішило Євро
26 червня 15:56
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
24 червня 13:11
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
20 червня 13:26
«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів
«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів
19 червня 22:08
Головний тренер збірної України – про матчі з Литвою: «Команда показала максимальну мотивацію. Ми грали за нашу країну»
Головний тренер збірної України – про матчі з Литвою: «Команда показала максимальну мотивацію. Ми грали за нашу країну»
16 червня 17:52
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини