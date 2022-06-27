Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку
А також змагатися у Бундеслізі-2
18:38
Фото: handball.net.ua
Відомі всі учасники Ліги чемпіонів-2022/23 з гандболу.
В 16 клубів не потрапив «Мотор», який подавав заявку на виступ у найпрестижнішому клубному турнірі. В наступному сезоні топ-клуб України виступатиме у Європейській лізі.
Учасники Ліги чемпіонів:
ГОГ (Данія), Барса (Іспанія), ПСЖ (Франція), SC Магдебург (Німеччина), THW Кіль (Німеччина), Пік Сегед (Угорщина), Віве Кельце (Польща), FC Порто (Португалія), CS Динамо Бухарест, Ольборг (Данія), Нант (Франція), Веспрем (Угорщина), Орлен Вісла Плоцьк (Польща), HC Загреб (Хорватія), Елверум (Норвегія) та Цельє (Словенія).
Нагадаємо, що в наступному сезоні «Мотор» зіграє в другій Бундеслізі.
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