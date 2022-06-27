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«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку

А також змагатися у Бундеслізі-2
Гандбол Ліга чемпіонів EHF
18:38
«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку
Фото: handball.net.ua

Відомі всі учасники Ліги чемпіонів-2022/23 з гандболу.

В 16 клубів не потрапив «Мотор», який подавав заявку на виступ у найпрестижнішому клубному турнірі. В наступному сезоні топ-клуб України виступатиме у Європейській лізі.

Учасники Ліги чемпіонів:

ГОГ (Данія), Барса (Іспанія), ПСЖ (Франція), SC Магдебург (Німеччина), THW Кіль (Німеччина), Пік Сегед (Угорщина), Віве Кельце (Польща), FC Порто (Португалія), CS Динамо Бухарест, Ольборг (Данія), Нант (Франція), Веспрем (Угорщина), Орлен Вісла Плоцьк (Польща), HC Загреб (Хорватія), Елверум (Норвегія) та Цельє (Словенія).

Нагадаємо, що в наступному сезоні «Мотор» зіграє в другій Бундеслізі.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ліга чемпіонів (гандбол) Мотор

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