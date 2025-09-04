Галичанка стартувала з поразки у польській Суперлізі
Українки у першому турі поступилися Пйотроковії
Фото: Галичанка
Галичанка у першому турі польської Суперліги у гостях поступилася Пйотроковії 23:38. Наступним суперником львів’янок стане Старт з Ельблонгу.
Польська Суперліга. 1-й тур
МКС Пйотрковія – Галичанка (Львів) 38:23 (21:10)
Галичанка: Діана Дмитришин – 7, Світлана Гавриш – 5, Карина Колодюк, Мар’яна Маркевич, Анастасія Ткач, Ванесса Лакатош – по 2 голи, Катерина Козак, Олеся Дяченко, Анастасія Чаповська – по 1.
Нагадаємо, що Галичанка виграла Суперкубок України.
