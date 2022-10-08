Лочман: «Збірна Фарерських островів – це не подарунок»
Головний тренер збірної України В’ячеслав Лочман розповів про підготовку команди до стартової гри кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зі збірною Фарерських островів:
До матчу проти Фарерських островів у нас заплановані чотири тренування. Більшість хлопців приїдуть у понеділок 10 жовтня в обід, увечері проведемо перше тренування та відеоперегляд. Наступного дня – ще два тренування. 12-го жовтня ранкове тренування пройде в залі, де відбудеться гра.
Збори пройдуть у Гросвальштадті. Тренування, харчування, проживання, відеоперегляд – все в одному комплексі. У команди будуть ідеальні умови. Я дякую гандбольному клубу «Гроссвальштадт» за підтримку, за те, що ми маємо можливість тренуватися тут.
Був викликаний оптимальний склад. Відновився після травми Юрій Кубатко. Усі гравці зокрема з розширеного списку готові віддати все на майданчику заради своєї країни. Усі збірники грають у європейських чемпіонатах, всі мають досвід хороших, напружених матчів проти сильних суперників. З усіма гравцями тримаємо зв`язок. На зборах буде 16 гравців. Хлопці, які перебувають у резерві, в разі потреби можуть упродовж одного дня прибути до розташування збірної. Після матчу проти Фарер ми залишаємось у Гросвальштадті, а 15 жовтня полетимо до Бухареста на гру проти Румунії.
Збірна Фарерських островів – це не подарунок. Ми всі це чудово знаємо. Вони дещо змінили свій малюнок гри у нападі у порівнянні з нашими останніми матчами проти них. Вони додали кілька нових комбінацій, дуже багато грають 7 на 6.
На цій грі нам буде дуже потрібна підтримка наших уболівальників, які зараз опинилися у Німеччині. Можу пообіцяти всім українцям, що ми зробимо все, аби порадувати їх у цьому матчі. Я говорив з хлопцями і знаю, що вся команда має зараз саме таке налаштування.
Трансляцію матчу Україна – Фарерські острови дивіться на телеканалі XSPORT. Початок – о 21:00 за київським часом.
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