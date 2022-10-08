Лочман: «Збірна Фарерських островів – це не подарунок»

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Головний тренер збірної України В’ячеслав Лочман розповів про підготовку команди до стартової гри кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зі збірною Фарерських островів:



Збори пройдуть у Гросвальштадті. Тренування, харчування, проживання, відеоперегляд – все в одному комплексі. У команди будуть ідеальні умови. Я дякую гандбольному клубу «Гроссвальштадт» за підтримку, за те, що ми маємо можливість тренуватися тут.

Був викликаний оптимальний склад. Відновився після травми Юрій Кубатко. Усі гравці зокрема з розширеного списку готові віддати все на майданчику заради своєї країни. Усі збірники грають у європейських чемпіонатах, всі мають досвід хороших, напружених матчів проти сильних суперників. З усіма гравцями тримаємо зв`язок. На зборах буде 16 гравців. Хлопці, які перебувають у резерві, в разі потреби можуть упродовж одного дня прибути до розташування збірної. Після матчу проти Фарер ми залишаємось у Гросвальштадті, а 15 жовтня полетимо до Бухареста на гру проти Румунії.

Збірна Фарерських островів – це не подарунок. Ми всі це чудово знаємо. Вони дещо змінили свій малюнок гри у нападі у порівнянні з нашими останніми матчами проти них. Вони додали кілька нових комбінацій, дуже багато грають 7 на 6.

На цій грі нам буде дуже потрібна підтримка наших уболівальників, які зараз опинилися у Німеччині. Можу пообіцяти всім українцям, що ми зробимо все, аби порадувати їх у цьому матчі. Я говорив з хлопцями і знаю, що вся команда має зараз саме таке налаштування.