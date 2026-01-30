Олег Гончар

На чемпіонаті Європи-2026 з гандболу серед чоловіків відбулися півфінальні матчі, за підсумками яких визначилися учасники вирішального поєдинку турніру.

У першому півфіналі збірна Німеччини обіграла Хорватію з рахунком 31:28. Німці захопили ініціативу ще до перерви, завершивши перший тайм з перевагою 17:15. Після відпочинку команда зберегла контроль над грою, втримавши мінімальний плюс — 14:13 у другій половині зустрічі.

Другу путівку до фіналу здобула Данія, яка в напруженому матчі перемогла Ісландію — 31:28. Данці виграли обидва тайми з мінімальною різницею: 14:13 та 17:15, не дозволивши супернику переламати хід поєдинку в кінцівці.

У матчі за п’яте місце Португалія у драматичній боротьбі взяла гору над Швецією — 36:35. Після нічиєї 16:16 у першому таймі команди влаштували результативну перестрілку, в якій португальці вирвали перемогу з мінімальною різницею м’ячів.