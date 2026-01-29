Володимир Кириченко

Стали відомі усі півфіналісти чоловічого чемпіонату Європи-2026 з гандболу.

В останньому поєдинку основного раунду турніру данці розгромили норвежців – 38:24. Таким чином, збірна Данії зустрінеться у 1/2 фіналу з Ісландією. У семи проведених зустрічах цьогорічного турніру віцечемпіони здобули шість перемог.

У ще одному півфінальному поєдинку Німеччина зіграє з хорватами, які, як і данці, перемогли у шести зустрічах із семи.

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 30 січня, а чемпіона визначать 1 лютого у данському Хернінгу.

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 у Німеччині французи здобули свій четвертий чемпіонський титул, здолавши датчан (33:31), бронзові нагороди взяли шведи, які перемогли німців (34:31).

Шведські гандболісти п'ять разів ставали чемпіонами Європи, по два золота у збірних Данії, Іспанії та Німеччини.

