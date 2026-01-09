Олег Гончар

У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2026 збірна України бере участь у турнірі Yellow Cup-2026, де програла Північній Македонії.

В першому бою команда програла Швейцарії з рахунком 27:38.

Після першого тайму Україна захопила ініціативу та пішла на перерву з перевагою в чотири м’ячі — 17:13.

У другому таймі активніше розпочали македонці: за перші 10 хвилин вони забили вісім голів і вийшли вперед — 21:20. До кінця зустрічі Північна Македонія лише нарощувала перевагу.

У підсумку "синьо-жовті" зазнали поразки з відставанням у п’ять м’ячів.

Yellow Cup-2026. Товариський матч

Україна — Північна Македонія — 26:31 (17:13, 9:18)

Наступний суперник збірної України — збірна Бахрейну. Гра відбудеться 10 січня