Олег Гончар

Україна розпочала Yellow Cup-2026 поразкою від господарів Швейцарії з рахунком 27:38.

У першому таймі швейцарці захопили ініціативу та пішли на перерву з перевагою 19:14. У другому таймі синьо-жовті не змогли скоротити відставання, пропустивши ще більше.

Yellow Cup-2026. Товариський матч

Швейцарія — Україна — 38:27

Турнір у Швейцарії — ключовий етап підготовки до Євро-2026, куди Україна кваліфікувалася за рейтингом третіх місць в групах.

Наступний матч України — проти Північної Македонії пройде 9 січня о 18:45. 10 січня — гра з Бахрейном о 16:30.