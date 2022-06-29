Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу
Жіноча збірна України дізналася суперників на першому етапі відбору на чемпіонат світу-2023.
Наша команда зустрінеться з Люксембургом. Матчі заплановані на 2-3 листопада та 5-6 листопада.
Переможці першого етапу вийдуть в другий раунд, де з десятьма учасниками чемпіонату Європи-2022 і командою Чехії визначать десятьох учасників чемпіонату світу-2023 від Європи.
Результати жеребкування першого раунду кваліфікації:
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Україна - Люксембург
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Азербайджан - Португалія
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Фарерські острови - Косово
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Словаччина - Латвія
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Ісландія - Ізраїль
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Греція - Боснія і Герцеговина
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Болгарія - Італія
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Австрія - Фінляндія
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Велика Британія – Туреччина
Раніше визначилося, що «Мотор» не виступить у Лізі чемпіонів наступного сезону.