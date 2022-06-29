Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу

Матчі пройдуть в листопаді

Жіноча збірна України дізналася суперників на першому етапі відбору на чемпіонат світу-2023.

Наша команда зустрінеться з Люксембургом. Матчі заплановані на 2-3 листопада та 5-6 листопада.

Переможці першого етапу вийдуть в другий раунд, де з десятьма учасниками чемпіонату Європи-2022 і командою Чехії визначать десятьох учасників чемпіонату світу-2023 від Європи.

Результати жеребкування першого раунду кваліфікації:

Україна - Люксембург

Азербайджан - Португалія

Фарерські острови - Косово

Словаччина - Латвія

Ісландія - Ізраїль

Греція - Боснія і Герцеговина

Болгарія - Італія

Австрія - Фінляндія

Велика Британія – Туреччина

Раніше визначилося, що «Мотор» не виступить у Лізі чемпіонів наступного сезону.