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Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу

Матчі пройдуть в листопаді
Гандбол
14:44
Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу

Жіноча збірна України дізналася суперників на першому етапі відбору на чемпіонат світу-2023.

Наша команда зустрінеться з Люксембургом. Матчі заплановані на 2-3 листопада та 5-6 листопада.

Переможці першого етапу вийдуть в другий раунд, де з десятьма учасниками чемпіонату Європи-2022 і командою Чехії визначать десятьох учасників чемпіонату світу-2023 від Європи.

Результати жеребкування першого раунду кваліфікації:

  • Україна - Люксембург

  • Азербайджан - Португалія

  • Фарерські острови - Косово

  • Словаччина - Латвія  

  • Ісландія - Ізраїль

  • Греція - Боснія і Герцеговина

  • Болгарія - Італія

  • Австрія - Фінляндія

  • Велика Британія – Туреччина

Раніше визначилося, що «Мотор» не виступить у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Сергій Лук'яненко
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