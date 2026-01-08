Олег Шумейко

Головний тренер чоловічої команди України Вадим Бражник з гандболу висловився пресслужбі ФГУ про підготовку команди до Євро-2026.

Про склад команди:

Приємно бачити на всіх позиціях гравців, тих, яких я хотів бачити. Це надає команді вогнику, коли всі гравці збираються, всі, хто мали б тут бути. Як я вже казав раніше, ще є два-три непоганих гравців, які б могли нас посилити і допомогти на чемпіонаті Європи, але через різним причинам вони не грають. Це вже інше питання.

Будемо грати тими, хто може, тими, хто хоче. Бажання грати за збірну, на мою думку, це найважливіше. Тобто тут грають за свою державу, за Україну, грають серцем.

Про сильні сторони у грі збірної України:

Як показав відбір, і також турнір в Румунії, ми маємо непоганий напад. Ми маємо гравців, які можуть забивати голи, є крайні, які завершують, є хороші півсередні. У нас є кому забивати, також є перехід. Я хочу, щоб ми багато бігали, і над цим ми працюємо на зборах. Хочеться забивати легкі голи. І хочеться, щоб ми виглядали на рівні з такими командами, як Франція, Норвегія або Чехія, щоб ми їм не поступалися в швидкості та самовідданості.

Про складність групи на Євро:

Там не може бути легких груп. Це чемпіонат Європи. Візьміть групу Німеччина, Іспанія, Сербія, Австрія. У них що, легка група? Немає ні в кого легких груп. Всі будуть будуть грати, всі хочуть вигравати, всі будуть боротися. Чемпіонат Європи і ми туди потрапили. Це вже для нас важливий крок у такі часи, коли йде війна і ми вимушені грати свої матчі за кордоном, не дома, без глядачів, без підтримки. Але ми вже потрапили у фінал. Доволі багато країн, де все добре і є гарні гравці, але вони не потрапили. Був дуже жорсткий відбір у групах. І те, що ми там на Євро, я вважаю, це вже маленький крок до нашого майбутнього, до розвитку. Тому ми будемо грати кожний матч 150 відсотків, адже на 100 відсотків – це мало.

Про гру Івана Бурзака:

Так, я з ним розмовляв особисто. Мені хочеться, щоб він уже став таким лідером команди. Він уже багато років у національній збірній, зараз в доброму клубі. Ми всі бачили його ігри, особливо такі, як проти «Кіля». Він має багато часу на майданчику, набирається досвіду, звичайно, він стає сильнішим. Це помітно, як помітний прогрес і в інших гравців збірної України.

