Олег Гончар

Нью-Йорк Айлендерс уклав трирічний контракт новачка із 17-річним канадським захисником Мэттью Шефером, обраним під першим номером на драфті НХЛ-2025, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шефер став п’ятим гравцем в історії Айлендерс, обраним першим на драфті, і першим із 2009 року, коли клуб вибрав Джона Тавареса. Угода передбачає базову зарплату $975 тис. на рік із можливістю заробити до $3,5 млн щосезону за рахунок бонусів. Гравець виступатиме під номером 48.

Попередній сезон для Шефера був складним, оскільки через мононуклеоз він пропустив початок виступів за Ері Оттерс у Хокейній лізі Онтаріо (OHL), а на молодіжному чемпіонаті світу-2025 зазнав перелому ключиці, зігравши лише два матчі за збірну Канади. У 17 іграх за Оттерс він набрав 22 очки (7+15).

Попри травми, Шефер вважався беззаперечним фаворитом драфту завдяки своїм атакувальним навичкам, катанню та баченню майданчика. Айлендерс, які виграли драфт-лотерею з шансами 3,5%, віддали захисника Ноа Добсона в обмін із Монреалем, щоб забезпечити перший вибір.

Нагадаємо, гравці НХЛ офіційно виступлять на Олімпіаді-2026 – IIHF, NHL та NHLPA уклали історичну угоду.