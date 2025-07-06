Олександр Сукманський

Міжнародна федерація хокею (IIHF) уклала історичну угоду з Національною хокейною лігою (NHL) та Асоціацією гравців НХЛ (NHLPA) щодо участі гравців ліги в Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні. Таким чином, найкращі хокеїсти світу повернуться на олімпійську арену вперше з 2014 року.

Основні деталі угоди

Угода була досягнута під час зустрічі в штаб-квартирі IIHF у Цюриху за участю представників МОК. Вона підтверджує участь гравців НХЛ не тільки в Олімпійських іграх 2026 року, а й відкриває можливість їхньої участі у Зимових Іграх-2030, які відбудуться у Французьких Альпах.

Коментарі сторін

Люк Тардіф, президент IIHF:

«Це великий день для міжнародного хокею. Ми тісно співпрацювали з НХЛ, NHLPA та МОК, щоб втілити це в життя. Повернення найкращих гравців на Олімпіаду – це величезний крок уперед для нашого виду спорту».

Гері Беттмен, комісар НХЛ:

«Участь гравців НХЛ на Олімпійських іграх дозволить продемонструвати їхню майстерність на світовій арені. Ми пишаємося цією співпрацею».

Марті Волш, виконавчий директор NHLPA:

«Олімпіада – це можливість для виняткових моментів. Ми вдячні нашим партнерам за цю угоду, яка означає багато для гравців і фанатів».

Кірсті Ковентрі, президентка МОК:

«Ми вітаємо цю домовленість. Завдяки їй у змаганнях братимуть участь найкращі хокеїсти планети».

Підготовка до Олімпіади

IIHF уже опублікувала розширений опис з деталями щодо турніру в Мілані й Кортіні 2026 року. Усі 12 національних федерацій уже назвали по шість хокеїстів до попередніх складів на чоловічий турнір. Ця домовленість не тільки зміцнює позиції IIHF, NHL та NHLPA у розвитку світового хокею, а й гарантує одні з найвидовищніших змагань в історії Олімпійських ігор.