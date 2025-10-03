Володимир Кириченко

Колишнього гравця збірної Фінляндії з хокею та багаторазового призера ЧС Йєре Каралахті взяли під варту за підозрою у тяжкому злочині, пов’язаному з наркотиками.

Його арешт підтвердили виданню для Iltalehti в окружному суді Гельсінкі.

За даними слідства, інкримінований злочин міг бути скоєний у період із 1 червня по 29 вересня 2025 року в столиці Фінляндії. Клопотання про взяття під варту подав кримінальний комісар Маркку Юуріккамякі. Строк для висунення офіційного обвинувачення визначено до 15 січня 2026 року.

Минулого вікенду Каралахті взяв участь у вечорі F2F-боксу в льодовому палаці Гельсінкі, де програв поєдинок колишньому культуристу Матіасу Ніеме.

Сам Йєре заперечує підозри у причетності до наркотиків.

Каралахті не вперше опиняється в центрі скандалу, пов’язаного з наркотиками. У 2002 році він отримав дискваліфікацію в NHL за порушення антидопінгових правил. У 2008 році суд в Еспоо визнав його винним у сприянні тяжкому наркозлочину та призначив 1 рік і 8 місяців умовно.

У своїй автобіографії Каралахті зізнавався, що ще в молодості регулярно вживав марихуану та мав проблеми з алкоголем і наркотиками.

