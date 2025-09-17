Олександр Сукманський

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про старт нової серії турнірів під назвою European Nations Cup. Ця ініціатива має на меті надати європейським національним збірним можливість проводити значущі та конкурентні матчі у проміжках між офіційними міжнародними іграми.

У турнірі візьмуть участь 18 національних команд, які будуть розподілені на п’ять груп відповідно до рейтингу IIHF.

«Такий формат дозволить підвищити конкуренцію та зробить турнір динамічним і видовищним як для гравців, так і для вболівальників, адже фанати отримають нагоду бачити протистояння своїх збірних у серії матчів з високими ставками, що сприятиме розвитку хокею в Європі» – вважають організатори.

Групи на листопад:

Група 1 : Німеччина, Словаччина, Латвія, Австрія

Група 2 : Франція, Данія, Норвегія, Угорщина

Група 3 : Польща, Італія, Велика Британія, Словенія

Група 4 : Румунія, Україна , Литва

Група 5: Естонія, Нідерланди, Іспанія

Турніри проходитимуть чотири рази протягом сезону – в листопаді, грудні, лютому та квітні. Змагання заплановані саме на офіційні «вікна» IIHF, коли національні чемпіонати роблять паузу. Такий календар дозволяє командам виставляти оптимальні склади без конфлікту з клубними змаганнями.