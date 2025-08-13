Олег Гончар

Хокейний клуб Київ Кепіталз оголосив про підписання 21-річного українського нападника Данила Царковського, який став другим новачком команди у літнє міжсезоння 2025 року. Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Царковський, уродженець Києва, розпочав кар’єру в Естонії, виступаючи за юнацькі склади клубу Пантер.

Пізніше він грав за латвійську Лієпаю Джуніорз, фінський ХАКІ, литовську Енергію Електренай та основну команду Пантер.

У сезоні 2024/2025 Данило захищав кольори словенського Цельє в Альпенлізі, де набрав 35 очок (16+19) у 42 матчах, а також отримав дебютний виклик до національної збірної України.

Раніше Царковський виступав за молодіжну збірну України U-20.

Нагадаємо, Київ Кепіталз підписав українського нападника Гончаренка.

Також у Київ Кепіталз назвали плани після приєднання до Балтійської ліги.