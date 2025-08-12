Олег Гончар

Хокейний клуб Київ Кепіталз оголосив про підписання контракту з 23-річним українським нападником Денисом Гончаренком, який виступатиме за команду в новому сезоні.

Гончаренко – вихованець херсонського Дніпра, де грав за юнацькі команди різних вікових категорій. Пізніше він приєднався до київського Сокола, кольори якого захищав до сезону 2022/2023.

Після цього Денис розпочав закордонну кар’єру. У США він виступав за команди Міссіссіпі Сі Вулвз та Віллмер ВорХоукс, а в Європі здобував досвід у литовському Каунас Сіті та італійському Перджине.

Також Гончаренко має досвід виступів за молодіжну збірну України (U-20), куди викликався раніше.

Нагадаємо, Київ Кепіталз змінив тренерський штаб перед дебютом у Балтійському чемпіонаті.