«Донбас» традиційно увійшов до топ-250 європейських клубів

Відомий хокейний портал PassionHockey опублікував свій рейтинг

Відомий хокейний портал PassionHockey опублікував свій традиційний рейтинг топ-250 європейських клубів за підсумками минулого сезону.

Донецький «Донбас» посів 193 місце – в активі донеччан 8,98 балів. Порівняно з минулим топ-250 донецька команда покращила своє становище на 56 пунктів.

Нагадаємо, що донецький клуб у сезоні-2021/22 дебютував у найпрестижнішому клубному турнірі Європи – Хокейній лізі чемпіонів. Донеччани є єдиним представником України у CHL. Донецький клуб також провів успішний сезон на внутрішній арені. Однак через повномасштабне вторгнення росії в Україну сезон не було дограно.

Попередній рейтинг PassionHockey складали в сезоні 2019/20, оскільки в сезоні 2020/21 через пандемію Covid-19 було скасовано європейські змагання та деякі національні чемпіонати.

Найвище в рейтингу «Донбас» піднімався у 2014 році – тоді донеччани розмістилися на 10-му місці списку, а також потрапили до топ-100 найбільш відвідуваних команд Європи (84 місце).

Зазначимо, що рейтинг розраховується на підставі виступів команд у національних чемпіонатах, Лізі Чемпіонів та Континентальному кубку.

Також до рейтингу потрапив київський «Сокіл». Він посів 245 місце, набравши 6,99 бали. В минулому рейтингу киян, зрозуміло що, не було.

Раніше «Сокіл» дізнався суперників в наступному сезоні Континентального кубку.