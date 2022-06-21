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«Сокіл» дізнався суперників в групі Континентального кубку

Київська команда зустрінеться з українцями
Хокей
12:48
«Сокіл» дізнався суперників в групі Континентального кубку

Київський «Сокіл» дізнався суперників в третьому раунді Континентального кубку IIHF. Ця стадія турніру пройде 18-20 листопада.

Результати жеребкування

Перший раунд. 23-25 вересня

  • Група А (Софія, Болгарія): NSA «Софія» (Болгарія), «Тарту Вяльк 494» (Естонія), «Скаутафелаґ Акурейрар» (Ісландія), «Сісак» (Хорватія)

  • Група В (Стамбул, Туреччина): «Буз Адам» (Стамбул, Туреччина), «Барселона» (Іспанія), «Хокей Панкс» (Вільнюс, Литва), «Льєж Бульдоґз» (Бельгія)

Другий раунд. 14-16 жовтня

  • Група С (Анже, Франція): «Анжер Дакс» (Франція), «Меркуря-Чук» (Румунія), «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина), переможець групи А

  • Група D (Азіаґо, Італія): «Войводина» (Нови-Сад, Сербія), «Азіаґо Хокей» (Італія), «Акроні» (Єсеніце, Словенія), переможець групи В

Третій раунд. 18-20 листопада

  • Група Е (Кардіфф, Вельс, Велика Британія): «Саріарка» (Караганда, Казахстан), «Кардіфф Девілз» (Вельс, Велика Британія), «Земґале» (Єлґава, Латвія), переможець групи С

  • Група F (Нітра, Словаччина): «Унія» (Освенцим, Польща), «Сокіл» (Україна), «Нітра» (Словаччина), переможець групи D

В Фінал чотирьох, який запланований на 13-15 січня 2023 року, вийдуть по дві найкращі команди з груп Е і F.

Цікаво, що нещодавно «Унія», один з суперників «Сокола», підписала двох українських гравців: захисника Пилипа Пангелова-Юлдашева та нападника Андрія Денискіна.

Відзначимо, що єдиним українським клубом, який вигравав Континентальний кубок, є «Донбас». Донецькій команді це вдалося в 2013 році. В свою чергу, «Сокіл» був за крок від «Фіналу чотирьох» в 2006 році.

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт

Сергій Лук'яненко
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Сокіл (Київ)

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