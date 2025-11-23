Едмонтон переміг Флориду, Колорадо здолало Нешвілл, Піттсбург програв Сіетлу
Торонто поступилося Монреалю, Тампа обіграла Вашингтон
близько 12 годин тому
НХЛ. Регулярний сезон
Детройт Ред Вінгз — Коламбус Блю Джекетс — 4:3ОТ
Нью-Йорк Айлендерс — Сент-Луїс Блюз — 1:2
Монреаль Канадієнс — Торонто Мейпл Ліфс — 5:2
Вашингтон Кепіталз — Тампа-Бей Лайтнінг — 3:5
Сан-Хосе Шаркс — Оттава Сенаторз — 2:3
Філадельфія Флаєрз — Нью-Джерсі Девілз — 6:3
Флорида Пантерз — Едмонтон Ойлерз — 3:6
Піттсбург Пінгвінз — Сіетл Кракен — 2:3 (OT)
Нешвілл Предаторз — Колорадо Евеланш — 0:3
Юта Мамонт — Нью-Йорк Рейнджерс — 3:2
Анагайм Дакс — Вегас Голден Найтс — 4:3OT
Калгарі Флеймз — Даллас Старз — 3:2Б
Поділитись