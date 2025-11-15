НХЛ обирає міста для Кубка світу-2028: шість претендентів вже подали заявки
Після восьмирічної паузи Кубок світу з хокею може повернутися у новому форматі
близько 1 години тому
Національна хокейна ліга (НХЛ) схвалила заявки шести міст у Північній Америці та Європі на проведення Кубка світу-2028. Скільки саме локацій отримають право приймати матчі турніру, поки не уточнюється.
Процес розгляду триває, і ми активно працюємо над цим. Сподіваємося оголосити організаторів як у Північній Америці, так і в Європі напередодні або вже під час Олімпійських ігор.
Кубок світу — міжнародне хокейне змагання, яке проходило тричі: у 1996, 2004 та 2016 роках. Останнім переможцем стала збірна Канади.
