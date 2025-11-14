Едмонтон поступився Коламбусу, Айлендерс та Колорадо обіграли Вегас та Баффало
Даллас розгромив Монреаль, Бостон програв Оттаві
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Оттава Сенаторз – Бостон Брюинз — 5:3
Торонто Мэйпл Лифс – Лос-Анджелес Кингз — 3:4 ОТ
Детройт Ред Уингз – Анахайм Дакс — 6:3
Флорида Пантерз – Вашингтон Кэпиталз — 6:3
Монреаль Канадиенс – Даллас Старз — 0:7
Коламбус Блю Джекетс – Эдмонтон Ойлерз — 5:4
Калгари Флэймз – Сан-Хосе Шаркс — 2:0
Колорадо Эвеланш – Баффало Сэйбрз — 6:3
Вегас Голден Найтс – Нью-Йорк Айлендерс — 3:4 ОТ
Сиэтл Кракен – Виннипег Джетс — 5:3