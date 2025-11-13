Рейнджерс закинули 7 шайб Тампе, Едмонтон та Нью-Джерсі здобули перемоги в оевртаймі
Юта влаштувала розгром Баффало
близько 3 годин тому
У НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Тампа програла Рейнджерс (3:7), Філадельфія поступилася Едмонтону (1:2 ОТ), Юта обіграла Баффало (5:2), Чикаго програв Нью-Джерсі в овертаймі.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Тампа-Бей – Рейнджерс 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)
Філадельфія – Едмонтон 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Юта – Баффало 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Чикаго – Нью-Джерсі 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)