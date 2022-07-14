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Федерація хокею Фінляндії допомогла українському хокею значною сумою

Фіни підтримали хокей в воюючій країні
Хокей
20:45
Федерація хокею Фінляндії допомогла українському хокею значною сумою

Федерація хокею Фінляндії перерахувала фонду Ukrainian Hockey Dream 142 815 євро. Про це повідомила ФХУ.

Відзначимо що фіни збирали кошти під час чемпіонату світу-2022. З кожного проданого квитка вони перераховували фонду по 5 євро.

Як повідомлялося, збірна України стала учасником Універсіади-2023, Де виступлять найсильніші команди в світі.

Карен Агабекян
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