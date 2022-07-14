Федерація хокею Фінляндії допомогла українському хокею значною сумою

Фіни підтримали хокей в воюючій країні

Федерація хокею Фінляндії перерахувала фонду Ukrainian Hockey Dream 142 815 євро. Про це повідомила ФХУ.



Відзначимо що фіни збирали кошти під час чемпіонату світу-2022. З кожного проданого квитка вони перераховували фонду по 5 євро.

Як повідомлялося, збірна України стала учасником Універсіади-2023, Де виступлять найсильніші команди в світі.