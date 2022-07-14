Юрист: «ФХУ необхідно зробити висновки і перестати порушувати нинішнє законодавство України»
Федерація хокею Фінляндії допомогла українському хокею значною сумою
Фіни підтримали хокей в воюючій країні
20:45
Федерація хокею Фінляндії перерахувала фонду Ukrainian Hockey Dream 142 815 євро. Про це повідомила ФХУ.
Відзначимо що фіни збирали кошти під час чемпіонату світу-2022. З кожного проданого квитка вони перераховували фонду по 5 євро.
Як повідомлялося, збірна України стала учасником Універсіади-2023, Де виступлять найсильніші команди в світі.