Флорида виграла Кубок Стенлі у другому сезоні поспіль, знову обігравши Едмонтон
Пантерс у шостому матчі закрили фінальну серію
близько 4 годин тому
Флорида – Едмонтон / Фото - NHL
Флорида обіграла Едмонтон у фінальній серії плей-офф (4-2, 5:1 у шостому матчі) та здобули Кубок Стенлі сезону-2024/25.
Пантерс стали чемпіонами у другому сезоні поспіль, знову обігравши Ойлерс у фіналі.
Торік Флорида вперше стала володарем Кубка Стенлі, здолавши «нафтовиків» у вирішальній серії (4-3).
Зазначимо, що Пантерс виступають у НХЛ із 1993 року.
Кубок Стенлі. Фінал
Флорида – Едмонтон 5:1 (2:0, 1:0, 2:1), рахунок у серії 4:2