Гравець з українським корінням став кращим в плей-оф Кубка Стенлі

У хокеїста українське прізвище

23-річний захисник «Колорадо» Кейл Макар за підсумками фіналу був визнаний найціннішим гравцем плей-офф НХЛ.



За 20 матчів Макар набрав 29 (8+21) очок і мав показник корисності +7. В середньому за матч Кейл проводив на льоду 27,4 хвилини.

Також Макар встановив рекорд 21-го ваги за очками серед захисників за плей-оф. За всю історію більше набирали лише захисники Пол Коффі (37 очок в 18 матчах в 1985 році), Брайан Лич (34 очок в 23 матчах в 1994 році), Ел Маккініс (31 очко в 22 матчаз, в 1989 році).

Відзначимо, що у гравця українське коріння по батьківській лінії, а його прізвище поширене на заході України.

Нагадаємо, раніше «Колорадо» виграло своє третє чемпіонство в історії.



