Олег Гончар

Колишній воротар збірної Чехії Домінік Гашек прокоментував відмову жіночої збірної США з хокею від зустрічі з президентом Дональдом Трампом після перемоги на Олімпіаді-2026.

Гашек публічно підтримав спортсменок, подякувавши їм за ухвалене рішення. У дописі в соціальній мережі Х він різко розкритикував президента США та заявив, що команда проявила принциповість. За словами чеха, хокеїстки продемонстрували сміливість, відмовившись від участі в офіційному заході.

Раніше Трамп запросив чоловічу та жіночу збірні, які здобули золото на Іграх-2026, на своє традиційне звернення до Конгресу. Жіноча команда повідомила, що не зможе бути присутньою через попередньо заплановані зобов’язання.