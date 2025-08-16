«Ганьба і огидно». Гашек – про привітання Трампа з путіним
Чеська легенда хокею обурився жестом Дональда
1 день тому
Фото: Getty Images
Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек опублікував пост в Х, в якому різко розкритикував зустріч президента США Дональда Трампа з лідером рф володимиром путіним.
Це величезна ганьба! Так вітають найбільшого злочинця XXI століття, відповідального за смерть і каліцтво понад мільйона людей? Більш ніж огидно з боку президента США.
