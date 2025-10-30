Коламбус розгромив Торонто в регулярному чемпіонаті
Єдина гра дня принесла переконливу перемогу Блю Джекетс
39 хвилин тому
У турнірній таблиці лідирують Юта Мамонт на Заході та Нью-Джерсі Девілз на Сході.У ніч на 30 жовтня пройшов черговий матч регулярного сезону НХЛ 2025/2026. Єдиний поєдинок дня завершився розгромною перемогою Коламбус Блю Джекетс над Торонто Мейпл Ліфс з рахунком 6:3.
Матч підкреслив наступальний потенціал Коламбуса, який скористався слабкостями суперника в обороні.
Коламбус – Торонто – 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Шайби:
1:0 – 6 Сіллінджер (Олівер, Койл)
2:0 – 11 Веренськи (Олівер, Койл)
2:1 – 22 Блейз (Лоренц, Маккейб)
3:1 – 28 Проворов (Марченко, Воронков)
4:1 – 33 Сіллінджер (Веренськи, Койл)
5:1 – 37 Фаббро (Сіллінджер, Олівер)
6:1 – 47 Олівер (Койл)
6:2 – 55 Таварес (Робертсон, Найз)
6:3 – 58 Робертсон (Блейз, Домі)
Воротарі: Мерзлікін 33/36 - Прімо 18/24.
Ця поразка стала шостою для Мейпл Ліфс у 11 матчах поточного сезону. Клуб наразі займає дев’яту позицію у таблиці Східної конференції, маючи 11 очок.
Коламбус під керівництвом Діна Евасона провів 10 поєдинків, набрав 12 балів і розташувався на сьомому місці в конференції.
Наразі Західну конференцію очолює Юта Мамонт із 16 очками після 11 матчів. На Сході першість тримає Нью-Джерсі Девілз, також із 16 очками, але після 10 ігор.