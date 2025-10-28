Олег Гончар

Колишньому нападнику НХЛ Райану Кеслеру висунули звинувачення в двох злочинах сексуального насилля четвертого ступеня. Про це повідомляє The Athletic.

Такі злочини вважаються найменш тяжкими в цій категорії, залежно від законодавства штату.

41-річний Кеслер з'явився в суд у Блумфілд-Гіллз, Мічиган, де заявив про непричетність до подій 1 січня. Звинувачення пред'явили 23 жовтня. Поліція Орчард-Лейк підтвердила факт, зазначивши, що Кеслер внесений заставу в $50 тис. Деталі не розголошуються.

Адвокат Роберт Морад заявив, що його підзахисний категорично заперечує звинувачення і повністю невинний.

«Звинувачення безпідставні, і він готовий боротися в суді. Просимо поважати його приватність і судову систему. Після представлення всіх фактів він буде виправданий».

Кеслер грав за Ванкувер Кенакс та Анахайм Дакс з 2003 по 2019 рік. Брав участь в Олімпіадах 2010 та 2014 за збірну США.