«Колорадо» встановив рекорд XXI століття по голам у фіналі Кубка Стенлі після двох ігор

Після двох фінальних матчів «Евеланш» закинули 11 шайб в ворота суперника

«Колорадо» розгромив «Тампу» у другому матчі фіналу Кубка Стенлі з рахунком 7: 0 і повів в серії.

Таким чином, після двох фінальних матчів «Евеланш» закинули 11 шайб в ворота суперника. Це кращий результат в XXI столітті.

Варто відзначити, що рекорд ліги - 12 шайб. Такий рекорд в 1932 році встановив «Торонто». Пізніше досягнення повторили «Детройт», «Бостон», «Монреаль» і «Нью-Йорк».