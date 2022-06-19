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«Колорадо» встановив рекорд XXI століття по голам у фіналі Кубка Стенлі після двох ігор

Після двох фінальних матчів «Евеланш» закинули 11 шайб в ворота суперника
Хокей НХЛ
10:30
«Колорадо» встановив рекорд XXI століття по голам у фіналі Кубка Стенлі після двох ігор

«Колорадо» розгромив «Тампу» у другому матчі фіналу Кубка Стенлі з рахунком 7: 0 і повів в серії.

Таким чином, після двох фінальних матчів «Евеланш» закинули 11 шайб в ворота суперника. Це кращий результат в XXI столітті. 

Варто відзначити, що рекорд ліги - 12 шайб. Такий рекорд в 1932 році встановив «Торонто». Пізніше досягнення повторили «Детройт», «Бостон», «Монреаль» і «Нью-Йорк».

Рене Тер Велде
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Колорадо Евеланш Тампа-Бей Лайтнінг

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