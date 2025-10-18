Кременчук розгромив Црвену Звезду в Континентальному кубку
Українська команда лідирує в групі після двох перемог
34 хвилини тому
18 жовтня в першому раунді групового етапу Континентального кубка Кременчук знищив Црвену Звезду з рахунком 12:0.
Кременчук із перших хвилин захопив ініціативу, закинувши чотири шайби в першому періоді. Ефективна гра в атаці та надійний захист не дали Црвеній Звезді жодного шансу. Середницький і Лялька стали ключовими в атаці, а Матусевич цементував гру передачами. Сербська команда виглядала безпорадною, не створивши серйозних моментів.
Континентальний кубок. Перший раунд.
Црвена Звезда – Кременчук 0:12 (0:4, 0:4, 0:4)
Шайби:
0:1 — Абаджян (Брага, Матусевич, менш.), 04:44
0:2 — Брага (Абаджян, Панков), 11:15
0:3 — Попережай (Абаджян), 13:53
0:4 — Панков (Лялька, більш.), 19:08
0:5 — Брага (Матусевич, Целогородцев, більш.), 28:48
0:6 — Середницький (Панков), 29:55
0:7 — Середницький (Лялька), 34:54
0:8 — Брага (Матусевич, Абаджян, більш.), 35:58
0:9 — Лялька (Матусевич), 49:29
0:10 — Лялька (Середницький, Андрющенко), 52:01
0:11 — Середницький (Лялька, Матусевич), 57:13
0:12 — Попережай (Матусевич), 57:50
У першому матчі Кременчук обіграв Академію Будапешт (3:2), а Црвена Звезда програла Георгені (0:13). 19 жовтня, Кременчук зіграє з Георгені за вихід у другий раунд.