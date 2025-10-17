Кременчук вперше в історії здобув перемогу у Континентальному кубку
Кременчуківці мінімально переграли Академію Будапешт
близько 1 години тому
Фото: Кременчук
Кременчук переможно дебютував на старті першого раунду розіграшу Континентального кубка.
У групі B, матчі якого проходять у румунському Георгені, чемпіони України мінімально обіграли угорську Академію Будапешт 3:2. Шайбами у складі українців відзначилися Владислав Брага, В’ячеслав Андрушенко та Михайло Геворкян.
Континентальний кубок. 1-й раунд. Група B
Кременчук – Академія Будапешт 3:2
У наступних матчах Кременчук поміряється силами з сербською Црвеною Звєздою (18 жовтня) та румунським Георгенєм (19 жовтня).
Відзначимо, що це перша перемога Кременчука у Континентальному кубку. В обох виступах у КК (у 2015 та 2022 роках) кременчуківці зазнали шістьох поразок.