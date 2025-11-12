Кременчук здобув перемогу над Крижинкою, яка повернулася після скандалу
Чемпіони України закинули суперникам 5 шайб
9 хвилин тому
Фото: ФХУ
12 листопада у рамках регулярного чемпіонату України з хокею відбулася одна зустріч.
Після міжнародної паузи Кременчук обіграв Крижинку-Кепіталз. Відзначимо, що напередодні Крижинка оголосила про повернення до чемпіонату після улагодження питань з ФХУ.
Чемпіонат України. Регулярний чемпіонат
Крижинка-Кепіталз – Кременчук 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Шайби:
1:0 – Панченко, 04:17
1:1 – Геворкян, 13:08
1:2 – Андрущенко, 32:07
1:3 – Попережай, 44:33
1:4 – Андрющенко, 52:00
1:5 – Абаджян, 54:29
2:5 – Панченко (б) 56:58
