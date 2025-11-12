Денис Сєдашов

Хокейний клуб Крижинка Кепіталз підтвердив, що продовжить виступи у чемпіонаті України. Рішення ухвалили після переговорів із керівництвом Федерації хокею України (ФХУ). Повідомляє пресслужба команди.

У клубі пояснили, що могли піти на радикальний крок і вийти зі змагань, але вирішили залишитися, щоб підтримувати розвиток хокею.

Після перемовин досягли взаєморозуміння щодо ключових питань, зокрема арбітражу, і обговорили перспективи для українських гравців на міжнародній арені.

Раніше повідомляли, що Крижинка-Кепіталз призупиняє участь у регулярному чемпіонаті України.