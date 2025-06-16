Олег Гончар

Збірна Канади оголосила перших шість гравців, які увійшли до попередньої заявки на хокейний турнір Зимових Олімпійських ігор 2026 року, що відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні д’Ампеццо (Італія). Список включає:

Захисник : Кейл Макар («Колорадо Аваланч»)

Нападники: Сідні Кросбі («Піттсбург Пінгвінз»), Натан Маккіннон («Колорадо Аваланч»), Коннор Макдевід («Едмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бей Лайтнінг»), Сем Райнхарт («Флорида Пантерз»)

Ці гравці, серед яких дворазовий олімпійський чемпіон Кросбі (2010, 2014), є зірками НХЛ. Для Маккіннона, Макдевіда, Макара, Пойнта та Райнхарта Олімпіада-2026 стане дебютною, адже НХЛ повертається до Ігор уперше з 2014 року. Остаточний склад із 25 гравців буде оголошено на початку 2026 року.

Канада виступить у групі A разом із США, Чехією та Францією, яка замінила Росію через її відсторонення.