Олег Гончар

У виїзному матчі регулярного чемпіонату НХЛ Піттсбург Пінгвінз переміг Калгарі Флеймз з рахунком 4:1.

Капітан Піттсбурга Сідні Кросбі віддав результативну передачу, завдяки якій вийшов на восьме місце в історії НХЛ за очками в гостях у регулярних чемпіонатах.

Тепер на рахунку 38-річного форварда 785 очок (301+484) у виїзних матчах. Він обійшов Маріо Лем'є, а вище за нього в цьому списку розташовані лише Олександр Овечкін (809, Вашингтон), Марсель Діонн (811), Рон Френсіс (820), Стів Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессьє (880) та Уейн Гретцкі (1298).

У поточному сезоні Кросбі набрав 56 очок (26+30) у 49 матчах при показнику корисності +2.