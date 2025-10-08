Олег Гончар

Нападник Піттсбург Пінгвінз Сидні Кросбі повторив рекорд НХЛ, встановлений Стівом Айзерманом, за кількістю сезонів у статусі постійного капітана команди, повідомила пресслужба ліги.

У виїзному матчі проти Нью-Йорк Рейнджерс на арені Медісон Сквер Гарден 38-річний Кросбі розпочав свій 19-й поспіль регулярний сезон як капітан Пінгвінз. Цей статус він отримав у сезоні 2007/2008.

Таку ж кількість сезонів поспіль (19) капітаном Детройт Ред Вінгз був Стів Айзерман (1986/1987–2005/2006, за винятком локаутного сезону 2004/2005).

Кросбі, триразовий володар Кубка Стенлі, також є рекордсменом НХЛ за кількістю сезонів із середньою результативністю не менше одного очка за гру (20 сезонів).

