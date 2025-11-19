Кросбі про Олімпіаду-2026: «Сподіваюся, що не остання»
Капітан Піттсбурга хоче грати за збірну Канади якомога довше
1 день тому
Сідні Кросбі
38-річний гравець Піттсбурга Сідні Кросбі заявив в інтерв'ю CBC Sports, що не готовий ставити крапку після Олімпійських ігор-2026.
«О, це складне питання. Сподіваюся, що ні, але якщо це буде остання, хочу максимально використати цю чудову можливість. Але хто знає… Я хочу грати якомога довше».
Кросбі — дворазовий олімпійський чемпіон (2010, 2014), чемпіон світу та автор «золотої» шайби у фіналі Ванкувера-2010.
Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Гравці НХЛ повернуться на Ігри вперше з 2014 року.
Нагадаємо, Кросбі побив клубний рекорд Піттсбурга за очками.