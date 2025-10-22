Олег Гончар

Капітан Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі встановив новий клубний рекорд за набраними очками в НХЛ, включаючи плей-оф, у грі проти Ванкувер Кенакс (5:1). Про це повідомила пресслужба клубу.

38-річний канадець закинув шайбу, довівши свій доробок до 1896 очок (700 голів + 1196 передач). Це дозволило йому перевершити рекорд легендарного Маріо Лем’є (1895) і закріпитися на сьомому місці серед усіх хокеїстів НХЛ за цим показником. Абсолютний рекорд належить Уейну Гретцкі (3237 очок), а найкращий серед росіян Олександр Овечкін посідає 11-те місце з 1775 очками.

Цей результат підкреслює статус Кросбі як одного з найвидатніших гравців в історії ліги. Його внесок у три Кубки Стенлі (2009, 2016, 2017) та стабільна результативність зміцнюють легендарну кар’єру.