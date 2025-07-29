Київ Кепіталз змінив тренерський штаб перед дебютом у Балтійському чемпіонаті
Команду очолив Олег Тимченко
близько 2 годин тому
Фото: Київ Кепіталз
Віцечемпіон України Київ Кепіталз оголосив про зміну тренерського штабу перед дебютом у Балтійському чемпіонаті.
У сезоні-2025/26 головувати командою буде Олег Тимченко, колишній гравець збірної України та екснаставник Дніпра та Краматорська. Асистент головного тренер стане легенда збірної України Роман Сальніков, який вже працював з Тимченком у вищезгаданому Краматорську.
У Київ Кепіталз назвали ціль переходу до Балтійського чемпіонату.