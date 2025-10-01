Київ Кепіталз здобув мінімальну перемогу в Балтійській лізі
Українська команда перемогла в матчі з п'ятьма шайбами
близько 2 годин тому
Хокейний клуб Київ Кепіталз здобув перемогу над Могу з рахунком 3:2 у напруженому матчі.
Київ Кепіталз домінував у першому періоді, забивши три шайби за три хвилини. Могу відповів двома голами у другому періоді, але не зміг зрівняти рахунок.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз – Могу – 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Шайби:
1:0 – Лауріс Бажарунс, 09:23
2:0 – Андрій Костюк, 11:14
3:0 – Денис Гончаренко, 12:06
3:1 – Крістерс Ансонс, 21:00
3:2 – Крішьяніс Редліхс, 31:50
Ця перемога зміцнює позиції Київ Кепіталз на першому місці в турнірній таблиці. Могу наразі йде п'ятим.
Нагадаємо, раніше Київ Кепіталз впевнено перемогли Енергію.
