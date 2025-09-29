Київ Кепіталз здобув п’яту перемогу у Балтійській лізі
Український колектив вдруге обіграв Енергію
близько 4 годин тому
Фото: Київ Кепіталз
Київ Кепіталз у матч регулярного чемпіонату Балтійської ліги мінімально обіграв Енергію Електранай.
Українська команда пропустила першою, але під завершення другого періоду зуміла зрівняти рахунок у зустрічі. У третій 20-хвилинці кияни перестріляли суперника та здобули п’яту перемогу у змаганнях.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз– Енергія 3:2 (0:1; 1:0; 2:1)
Шайби:
0:1 – Гуцу (Красільніковас), 12:31
1:1 – Карсумс (Баярунс, Янсонс, – більшість), 38:14
2:1 – Гончаренко (Кривоножкін, Шамардін), 46:06
2:2 – Гайдаускас, 46:22
3:2 – Фурса (Ципрусс), 46:45
Нагадаємо, що напередодні Київ Кепіталіз розгромили Енергію, закинувши 7 шайб.
