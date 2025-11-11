Київ Кепіталз здолав ХС Рига
Українці перемогли завдяки чотирьом голам
30 хвилин тому
Хокейний клуб Київ Кепіталз здобув переконливу перемогу над ХС Рига у матчі Балтійської хокейної ліги — 4:2.
Першу шайбу закинув Олександр Валькун. Другу — Сем Ху, а третю — Крістіанс Зелтс. Латвійці відіграли один гол після кидка Елмарса Муйжніекса.
Пізніше Робертс Яніс скоротив відставання до мінімуму.
Фінальну шайбу закинув Мартінс Карсумс — 4:2.
Балтійська ліга
Київ Кепіталз — ХС Рига 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
