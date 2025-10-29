Земгале вирвав перемогу в Київ Кепіталз у Балтійській лізі
Латиська команда переграла киян із рахунком 3:2
32 хвилини тому
У матчі Балтійської ліги Київ Кепіталз поступився Земгале з рахунком 2:3.
Київська команда розпочала впевнено, забивши в першому періоді, але гості з Латвії переломили хід гри та здобули перемогу завдяки голу Мареніса.
Київ Кепіталз — Земгале — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Шайби:
1:0 Ху (Гончаренко), 09:19 ГМ
1:1 Міллерс (Сейліс, Мареніс), 02:30
2:1 Карсумс (Баярунс, Янсонс), 31:18
2:2 Брантс (Мареніс), 33:24
2:3 Мареніс (Гріцинскіс, Раяла), 55:01
Нагадаємо, раніше Київ Кепіталз здобув перемогу над литовським Хокей Панкс.
